Alperen Berber Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Alperen Berber Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Alperen Berber Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda finale yükseldi

Alperen Berber, 82 kilogramda mücadele ettiği Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde Bulgar sporcu Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale çıktı. İstanbul'da gerçekleşen şampiyonada Türk güreşçi büyük bir başarı elde etti.

13.02.2024 18:46
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber, yarı finalde Bulgar sporcu Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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