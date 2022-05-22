Altay alkışlarla uğurlandı - Son Dakika
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Altay alkışlarla uğurlandı

22.05.2022 12:29
Altay alkışlarla uğurlandı

Spor Toto Süper Lig'de 2 hafta önce küme düşen Altay, sezonun son maçında evinde Kasımpaşa'ya 4-2 yenilerek lige veda etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2 hafta önce küme düşen Altay, sezonun son maçında evinde Kasımpaşa'ya 4-2 yenilerek lige veda etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda formalite maçına çıkan siyah-beyazlılar, taraftarı tarafından mağlup olmasına rağmen alkışlarla Spor Toto 1'inci Lig'e uğurlandı. 18 yıl sonra yaşadığı Süper Lig macerası sadece 1 sezon süren Altay, 34 puan toplayıp 2021-2022'yi 18'inci sırada tamamladı. İzmir ekibi, çıktığı 38 maçta 9 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etti.

Altay, uzun maratonda 39 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde ise 57 gol gördü. Sezona adı geçen hafta başkan adayı olarak da geçen Teknik Direktör Mustafa Denizli ile başlayan, ardından Mert Nobre ve Serkan Özbalta ile çalışan İzmir ekibi ligi Sinan Kaloğlu ile tamamladı. Kaloğlu, Altay'ın başında 7 maça çıkıp, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kaloğlu, taraftara teşekkür ederek, "İyi bir maç oynadık. Genç futbolcularımız gelecek sezon için ışık verdi" diye konuştu.

İBRAHİM ÖZTÜRK 41 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Altay'ın tecrübeli kaptanı İbrahim Öztürk, sezonun son haftasında attığı golle Süper Lig tarihine geçti. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonun son maçında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kasımpaşa'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlılarda takımının ilk golünü kaydeden İbrahim Öztürk, lig tarihinin gol atan en yaşlı oyuncusu oldu. Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayan İbrahim 40 yıl 334 günlükken fileleri sarstı. Son 5 sezondur 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı terletip ligin halen oynayan en yaşlı futbolcusu olan deneyimli stoper bu sezon 25 maça çıktı. Daha önce 2006-2008 yılları arasında 1'inci Lig'de Altay'da oynayan İbrahim, 2010'da Bursaspor'la Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

RODRIGUEZ'DEN DE VEDA

Henüz sezon sona ermeden birçok futbolcunun ayrıldığı Altay'da Martin Rodriguez defteri de kapandı. Bu sezon Şili'nin Colo Colo takımından transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kasımpaşa maçının ardından kulübe veda etti. Rodriguez, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, "Bugün Büyük Altay'da tüm herkese teşekkür ediyorum. Beni bu kadar sıcak karşıladığınız için minnettarım. Harika bir deneyime son verdim. Altay'ın bundan sonraki maçlarından başarılar dilerim. Altay'ı her zaman izleyecek bir arkadaşı var" ifadelerini kullandı. Adı Giresunspor'la anılan, sözleşmesinde, "300 bin Dolar bonservisle serbest kalır" maddesi bulunduğu öğrenilen Rodriguez bu sezon 31 resmi maçta 2295 dakika süre alıp 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Rodriguez, dün maça oğluyla beraber çıktı.


- İzmir
Altay alkışlarla uğurlandı
Altay alkışlarla uğurlandı
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Altay-Kasımpaşa maçının ardından Altay-Kasımpaşa maçının ardından Altay, Süper Lig'e Kasımpaşa mağlubiyetiyle veda etti Altay, Süper Lig'e Kasımpaşa mağlubiyetiyle veda etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay alkışlarla uğurlandı - Son Dakika


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