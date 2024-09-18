Altay\'da Ali Solmaz Ameliyat Oldu

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay 'da yeni sezon öncesi Menemen FK ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan sağ bek Ali Solmaz bıçak altına yattı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde siyah-beyazlı ekibin 5-3 üstünlüğüyle sona eren özel karşılaşmada sakatlanarak sol diz çapraz bağları kopan genç savunma oyuncusu büyük talihsizlik yaşadı. Bu sezon A takımda ilk kez forma giyecek olmanın heyecanını yaşarken sakatlık kabusu yaşayan 19 yaşındaki defans oyuncusu ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde antrenman müsabakasında talihsiz bir sakatlık geçiren futbolcumuz Ali Solmaz'ın ön çapraz bağ ve menisküs tamir ameliyatı kulübümüzün doktoru olan Volkan Eryuva tarafından başarılı bir operasyonla gerçekleşmiştir. Futbolcumuz Ali Solmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa sürede sahalara dönmesini heyecanla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Altay'ın 8-10 Ekim'de İzmir'de oynanacak Türkiye Kupası 2'nci Tur'daki rakibi Karaman FK oldu.