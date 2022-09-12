Altay'da güneş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da güneş açtı

12.09.2022 11:05
Altay'da güneş açtı

SPOR Toto 1'inci Lig'de 5'inci haftada evinde lider Bodrumspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan ve rakibinin namağlup unvanını sona erdiren Altay, taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 5'inci haftada evinde lider Bodrumspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan ve rakibinin namağlup unvanını sona erdiren Altay, taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Süper Lig'den düştükten sonra transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar, ilk 3 maçını kaybederek hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Ligde 4'üncü haftada Adanaspor deplasmanından 1 puanla döndükten sonra evinde Bodrumspor'u net skorla devirerek 4 puana ulaşan İzmir ekibi kara bulutları dağıttı. Yaz döneminde uzun pazarlıklar sonrası sözleşme yenileyip, takıma geç katılan tecrübeli oyuncuların form tutmaya başlamasıyla mücadele gücü artan Altay, hem oyunuyla hem de aldığı skorla yüzleri güldürdü.

SİNAN KALOĞLU RAHATLADILigde 3'üncü haftada iç sahadaki Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası tribünler tarafından istifaya davet edilen teknik direktör Sinan Kaloğlu da dünkü galibiyetle birlikte rahat bir nefes aldı. Genç teknik adam geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda alınan Hatayspor galibiyetinin ardından takımın başında ikinci kez zafer elde etti.KALECİ EREN'İN İLK DENEYİMİ

Siyah-beyazlılarda sakatlık yaşayan kaleci Ozan'ın yerine ikinci yarıda eldivenleri devralan 21 yaşındaki Eren Karataş, 1'inci Lig'de ilk maçına çıktı. Geçen sezon Bergama Belediyespor'da kiralık oynayan Eren, 3'üncü Lig'de 10 müsabakada görev yapmıştı. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi olan Eren, Bodrumspor önünde kalesini gole kapattı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Orhan Sümer: 'Çocukların Servisle Okula Gitmesi Artık Lüks Oldu' Orhan Sümer: 'Çocukların Servisle Okula Gitmesi Artık Lüks Oldu' Yüksel Özkan: Balkan Camiası Olarak, Atatürk'ün Emanet Ettiği Cumhuriyet'i Ne Pahasına Olursa Olsun Koruyacağız Yüksel Özkan: Balkan Camiası Olarak, Atatürk'ün Emanet Ettiği Cumhuriyet'i Ne Pahasına Olursa Olsun Koruyacağız TÜRKÇİMENTO Anadolu Buluşmaları'nın altıncısı İzmir'de yapıldı TÜRKÇİMENTO Anadolu Buluşmaları'nın altıncısı İzmir'de yapıldı
Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da güneş açtı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'da güneş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement