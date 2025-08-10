Resmi olmasa da yönetimi devralan Sinan Kanlı, kulüpten ayrılan futbolculardan Emre Tangeldi ve Ali Kızılkuyu'yu hafta içinde yuvaya döndürmüştü. Başkan Gürüz, "FIFA dosyaları için bir ödeme yapılmadı. Futbolculara ödeyemeyecekleri paralar önererek Altay'ın borç yükünü arttırdıklarını duyuyorum. Kulübü taahhüt altına alacak bol sıfırlı vaat sözleşmelerine göz yummayacağım. Kimseye Altay'ın yetim hakkını yedirtmem. Lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini herkes gördü. Genel kurula kadar hiç bir belgeye imza atmayacağımı kamuoyuna duyuruyorum" cümlelerini kurdu.
Altay'da İktidar Mücadelesi: Gürüz'den Kanlı'ya Sert Eleştiri
