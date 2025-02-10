Altay, Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beykoz Anadoluspor'u 2-0 yenerek kümede kalma umutlarını sürdüren Altay, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Fethiyespor maçı kadrosunda 3 fire verirken, siyah-beyazlılarda 1 futbolcu takıma geri dönecek. İzmir temsilcisinde maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Gündüz'ün adalesinde yırtık şüphesi bulunduğu ve MR'ı çekilecek oyuncunun hafta içinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Beykoz maçında 78 dakika görev yapan Yusuf ile yedek kulübesinde kart gören Hikmet gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. İki futbolcu Fethiye deplasmanında kadroda yer almayacak. Sarı kart cezası sona eren Salih ise takımdaki yerini alabilecek. Altay rakibinin iç sahadaki 5 maçlık yenilmezliğini sona erdirmeye çalışacak. Öte yandan Altay'da 25 bin TL'lik galibiyet primlerinin Fethiye deplasmanı öncesi ödenmesi için camianın harekete geçtiği öğrenildi.