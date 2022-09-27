Altay'ın emektarı kulübede

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transfer yasağının sürmesi ve santrfor eksikliği nedeniyle yardımcı antrenörlük görevi yaparken 3 yıl sonra eşi görülmemiş şekilde futbola geri dönen 41 yaşındaki forvet Murat Uluç, son 3 maçta forma şansı bulamadı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, ligin ilk 2 haftasındaki Yılport Samsunspor ve Pendikspor (D) müsabakalarında kanat oyuncusu olan Eren Erdoğan'ı santrfor olarak oynatırken, son 4 maçta takıma geç katılıp yeni form tutan Portekizli usta golcü Paixao'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

İlk haftadaki Samsunspor karşılaşmasında 74'üncü dakikada oyuna giren Murat Uluç, 3'üncü haftadaki Ankara Keçiörengücü müsabakasında 63'üncü dakikada sahaya adımını attı. Tecrübeli futbolcu Pendikspor (D), Adanaspor (D), Bodrumspor ve Yeni Malatyaspor (D) maçlarında ise kulübede bekledi. Takımla antrenmanlara devam eden tecrübeli futbolcunun forvet sorunu yaşanması durumunda az da olsa süre alıp forma giymeye hazır olduğu ifade edildi.