Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Kulübe Hizmet Etmeye Hazır - Son Dakika
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Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Kulübe Hizmet Etmeye Hazır

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Kulübe Hizmet Etmeye Hazır

Altay'ın yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan, kulübe hizmet etmek için heyecanlı olduğunu belirtti. Karaaslan, zorlu şartlara rağmen büyük bir aile olduklarını ve Altay'a hizmete hazır olduklarını söyledi. Öte yandan, Altay'da görev yapan Cüneyt Biçer veda mesajı yayınlarken, Eren Erdoğan ise Gaziantep FK ile anlaştı.

04.07.2024 12:19
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da Cüneyt Biçer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Karaaslan, siyah-beyazlı camiaya hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı. İzmir ekibinde daha önce teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak çalışan 31 yaşındaki teknik adam, "Ailem olarak gördüğüm kıymetli kulübüme yaklaşık 2 sezon aradan sonra tekrar hizmet etmek için dönmüş olmanın verdiği heyecanı ve gururu yaşıyorum. Öncelikle geçmişte Altay ailesi ile tanışmamı ve bir ferdi olmamı sağlayan, bu büyük gururu yaşamamda sonsuz emekleri olan, kıymetli büyüğümüz ve hocamız Mustafa Denizli'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Kulübümüzün şartları, içinden geçtiğimiz süreçte oldukça zorlu" ifadelerine yer veren Altay Teknik Direktörü Karaaslan, "Fakat biz büyük bir aileyiz. En zor günümüz bugünse bugün de Büyük Altay'a hizmete hazırız. Ben bu büyük camiaya tekrar hizmet edebilmek için tüm mesleki birikimimi ve enerjimi ortaya koymaya geldim. İnancımız ve enerjimiz tüm zorlukların üstesinden gelebilecek kadar büyüktür. Hedefimiz mevcut olanakların içerisinde Altay'ı en üst seviyede lige hazırlamak ve başta futbolcularımız olmak üzere bu kulübün her ferdinin kenetlendiğinde ne kadar güçlü ve özel olduğunu spor camiasına bir kez daha göstermektir" şeklinde konuştu.

BİÇER'DEN VEDA MESAJI

Altay'daki 2'nci dönemi sona eren teknik direktör Cüneyt Biçer, "Büyük sevgi ve saygı ile her anında parçası olmaktan gurur duyduğum Altay Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. İlk dönemimiz kulübün tekrar yükselişinin başlayıp ardından şampiyonlukların yaşandığı süreçken, ikinci dönemimiz ise kulübün şu anki en kaoslu ve sıkıntılı dönemidir. Altay Kulübü'nün bulunduğu ligde başarılı olabilecek, genç ağırlıklı, aynı zamanda bir o kadar tecrübeli olduğunu düşündüğümüz bir takım bırakıyoruz. Ayrıca Süper Lig'e transferi gerçekleşen Enes Öğrüce gibi bir yeteneği de çalıştığımız 4 aylık süreçte Altay Kulübü'ne kazandırmanın gururu içerisindeyiz" diye konuştu.

EREN GAZİANTEP FK iLE ANLAŞTI

Altay'da alacakları ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan uçan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK ile mukavele imzaladı.

İzmir temsilcisi oyuncuyu elinden kaçırarak bonservis geliri elde etme şansını kaçırdı. Enes Öğrüce'nin Bodrum FK'ya transfer olmasının ardından Altay'dan 2'nci genç oyuncu Süper Lig'e transfer oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Kulübe Hizmet Etmeye Hazır - Son Dakika

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