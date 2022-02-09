Üye Girişi
Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı - Son Dakika

Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı

09.02.2022 10:59
Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü evinde kendisi gibi üst üste mağlubiyetler alan Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak düşme hattındaki Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, bu karşılaşmayla birlikte çıkış başlatmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü evinde kendisi gibi üst üste mağlubiyetler alan Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak düşme hattındaki Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, bu karşılaşmayla birlikte çıkış başlatmak istediklerini söyledi. Daha önce 2 sezon formasını giydiği Gençlerbirliği'nin puan tablosunda kendilerine yakın rakiplerden biri olduğunu belirten tecrübeli sağ kanat, "Son zamanlarda sahada istediklerimizi yapmaya başladık, oyunsal anlamda iyi gidiyoruz fakat bir türlü sonuca yansıtamıyoruz" dedi.

Birinci ve ikinci bölgelerde iyi oynadıklarını ancak üçüncü bölgeye oyunlarını taşımayadıklarını ifade eden Ahmet İlhan, "Yaşadığımız sıkıntıların başında bu geliyor. Yeni gelen takım arkadaşlarımızla beraber bu sorunları çözeceğiz. Biz iyi bir takımız. ve çok çalışıyoruz. Bunun yakın zamanda meyvelerini alacağız. Gençlerbirliği maçını kazanıp ardından Denizlispor müsabakasını da kazanarak bir çıkış başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı
YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Altınordu, Spor Toto, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü Kahraman: Evde atletle dolaşmayın
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement