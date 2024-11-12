Altınordu'dan Özel İzinle Dört Oyuncu - Son Dakika
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Altınordu'dan Özel İzinle Dört Oyuncu

Altınordu, U20 Milli Takımı'na katılan 4 futbolcusunu Karaköprü maçında oynatacak.

12.11.2024 13:47
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'dan hafta başında U20 Milli Takımı'na katılan 4 futbolcu hafta sonu ligde oynanacak Karaköprü Belediyespor maçında özel izinle görev yapacak. U20 Milli Takımı'nın 19 Kasım Salı günü İstanbul'da Almanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçı için ay-yıldızlı ekibin kadrosuna davet edilen kaleci Serhat, orta saha oyuncuları Sami ve Furkan Yöntem ile santrfor İlkan, milli maç öncesi 16 Kasım Cumartesi günü Şanlıurfa'da oynanacak Karaköprü müsabakasında kadroda yer alacak. Kırmızı-lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan özel izin alarak genç isimleri ligde görevlendirecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'dan Özel İzinle Dört Oyuncu - Son Dakika

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