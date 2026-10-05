Altınordu, futbolu bırakan Yılmaz Özeren'i U15 takımına yardımcı antrenör yaptı - Son Dakika
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Altınordu, futbolu bırakan Yılmaz Özeren'i U15 takımına yardımcı antrenör yaptı

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Altınordu, futbolu bırakan Yılmaz Özeren\'i U15 takımına yardımcı antrenör yaptı
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Altınordu, geçen sezon A takım kaptanlığını yaparken futbolu bırakan Yılmaz Özeren'i altyapı teknik ekibine kattı. Özeren, yeni sezonda U15 takımında yardımcı antrenörlük, Altınordu takımlarında ise orta saha antrenörlüğü görevini yürütecek.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu, geçen sezon kırmızı-lacivertli formayı giydikten sonra futbolu bırakma kararı alan Yılmaz Özeren'i antrenör olarak yuvada tuttu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon A takımımızın kaptanlığını yapan Yılmaz Özeren, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Altınordu'daki görevine altyapı teknik ekibimizin içerisinde devam ediyor. Yeni sezonda Altınordu U15 takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacak Özeren, aynı zamanda Altınordu takımlarımızın orta saha antrenörlüğünü de üstlenecek. Futbolculuk kariyerinde edindiği deneyim ve birikimini genç oyuncularımıza aktaracak Yılmaz Özeren'e yeni görevinde başarılar diliyor, genç futbolcularımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yılmaz Özeren'in oğlu Emir, Altınordu U14 takımında görev yapıyor.

Kaynak: DHA
AltınorduSporSon Dakika

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