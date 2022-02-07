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Altınordu, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Altınordu, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

07.02.2022 18:08
Altınordu, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında 11 Şubat Cuma günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek Altınordu, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Bugün öğle saatlerinden sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı tamamladı. - İZMİR

Altınordu, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Altınordu, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Altınordu, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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Gençlerbirliği, Altınordu, Spor Toto, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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