Altınordu, Kırşehir FSK\'ya konuk olacak

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın düşme hattında birebir rakibi olan Kırşehir FSK'ya konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 28. hafta mücadelesinde yarın Kırşehir FSK'yı konuk olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 24 puanla ligde 15. sırada yer alırken, konuk ekip Kırşehir FSK ise 21 puanla 16. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Altınordu, bu zorlu mücadeleyi kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken, konuk ekip Kırşehir FSK ise birebir rakibi olan Altınordu'yu mağlup ederek düşme hattından kurtulmak için önemli bir üç puana imza atmak istiyor. İki takım arasında Kırşehir FSK ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk maçını ise Altınordu 1-0 kaybetmişti.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Ankara bölgesinden Egemen Artun yönetecek. Artun'un yardımcılıklarını ise Rüştü Muhammed Orcan ile Şükrü Çavcı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gürkan Özbalkanlı olacak. - İZMİR