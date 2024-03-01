Altınordu, Kırşehir FSK'ya konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, Kırşehir FSK'ya konuk olacak

Altınordu, Kırşehir FSK\'ya konuk olacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın düşme hattında birebir rakibi olan Kırşehir FSK'ya konuk olacak. Altınordu, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Karşılaşma saat 14.00'de başlayacak ve Ankara bölgesinden Egemen Artun yönetecek.

01.03.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın düşme hattında birebir rakibi olan Kırşehir FSK'ya konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 28. hafta mücadelesinde yarın Kırşehir FSK'yı konuk olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 24 puanla ligde 15. sırada yer alırken, konuk ekip Kırşehir FSK ise 21 puanla 16. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Altınordu, bu zorlu mücadeleyi kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken, konuk ekip Kırşehir FSK ise birebir rakibi olan Altınordu'yu mağlup ederek düşme hattından kurtulmak için önemli bir üç puana imza atmak istiyor. İki takım arasında Kırşehir FSK ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk maçını ise Altınordu 1-0 kaybetmişti.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Ankara bölgesinden Egemen Artun yönetecek. Artun'un yardımcılıklarını ise Rüştü Muhammed Orcan ile Şükrü Çavcı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gürkan Özbalkanlı olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınordu, Kırşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Kırşehir FSK'ya konuk olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:34:26. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu, Kırşehir FSK'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement