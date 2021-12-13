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Altınordu, Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika

Altınordu, Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

13.12.2021 12:57
Altınordu, Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto 1. Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, öncelikli hedeflerinin Kocaelispor karşılaşmasını kazanmak olduğunu belirterek, "Oyun anlamında istediğimiz çıkışı yakaladık fakat bunları skora yansıtamadık.

Spor Toto 1. Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, öncelikli hedeflerinin Kocaelispor karşılaşmasını kazanmak olduğunu belirterek, "Oyun anlamında istediğimiz çıkışı yakaladık fakat bunları skora yansıtamadık." dedi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, son oynadıkları Yılport Samsunspor maçında sezonun en iyi futbolunu sergilemelerine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti. Ligin ilk devresinde 3 maçın kaldığını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kalan 3 maç ve kazanılması gereken 9 puan var. Her takım her takımı yenebiliyor. Önemli olan bizim bu maçlarda nasıl bir performans ortaya koyacağımız. Öncelikli hedefimiz Kocaelispor maçını kazanıp sonra diğer maçlara bakmak. Yeni oluşan ve genç futbolculardan kurulmuş bir kadromuz olduğu için kurguladığımız takım belli bir noktadan sonra çıkışa başlıyor. Bu çıkışın zamanı geldi. Oyun anlamında istediğimiz çıkışı yakaladık fakat bunları skora yansıtamadık. Günlük olarak plan yapmıyoruz. Buradan çıkaracağımız iyi oyun, iyi kurgu ile ikinci yarıda çok önemli puanlar alacağız."

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Kocaelispor maçında hakem Furkan Aksuoğlu görev yapacak.???????

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu, Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika Spor


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