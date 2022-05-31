Altınordu'nun gözü gençlerde - Son Dakika
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Altınordu'nun gözü gençlerde

31.05.2022 12:21
Altınordu'nun gözü gençlerde

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarına başlamadan önce öz kaynaktan yetişen gençlerini mercek altına aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarına başlamadan önce öz kaynaktan yetişen gençlerini mercek altına aldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, teknik direktör Ufuk Kahraman ve ekibiyle yaptığı toplantıda antrenörlerden U19 ve U17 takımlarını takip etmelerini istedi. Altınordu teknik ekibinin geçen sezon iki yaş grubunda oynanan tüm akademi maçlarını izleyeceği, ayrıca Türkiye Şampiyonası finallerinde boy gösteren U19 ve U17 takımlarını canlı olarak izlemeye aldığı öğrenildi.

Altınordu, Gelişim Ligleri U19 TFF 1'inci Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlarken, Elit U17 Ligi'nde ise yarı finalde Galatasaray ile eşleşti. Teknik ekiple birlikte A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz'in de genç takımların maçlarını takip ettiği bildirildi. Ligde yıllardır sadece yerli ve genç oyunculardan oluşan düşük bütçeli takımlarla mücadele eden Altınordu'nun yeni sezonda da mütevazı bir kadro ile yola çıkacağı kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerin altyapıdan en az 2 oyuncuyu profesyonel yaparak A takıma kazandıracağı öğrenildi.


- İzmir
Altınordu'nun gözü gençlerde
Altınordu'nun gözü gençlerde
Altınordu'nun gözü gençlerde
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Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun gözü gençlerde - Son Dakika


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