Altınordu'nun konuğu Erzurumspor - Son Dakika
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Altınordu'nun konuğu Erzurumspor

04.03.2022 10:31
Altınordu'nun konuğu Erzurumspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta derbide konuk olduğu Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yenerek 7 haftalık mağlubiyet serisini sona erdiren düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Play-Off hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta derbide konuk olduğu Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yenerek 7 haftalık mağlubiyet serisini sona erdiren düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Play-Off hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Kürşad ve Kubilay ile tedavisi devam eden forvet Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Cezası sona eren Metehan Yılmaz kadroda yer alacak. Ligde 25 puanla 17'nci sırada yer alan Altınordu, 44 puanla 4'üncü basamakta yer alan Erzurum ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler, ilk yarıda deplasmanda 6-2 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun konuğu Erzurumspor - Son Dakika


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