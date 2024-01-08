Amaratspor, Yahyalı Gençlerbirliği\'ni 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri Amaratspor ligin 12. haftasında oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Aydoğan Mantar, Mehmet Samet Arpacıktaş, Bekir Kalkanlı

Amaratspor: Recep Solak, Ünal Narinç, Resul Yalnız, Yusuf Kaya, Seyhan Gül, Burhan Fikir, Mehmet Ferhat Dost (Mahmut Sami Doğan dk.70), Yasin Dumlu (Ramazan Hasırcı dk.70), Taha Yasin Koç (M. Fatih Selvi dk.65), Hacı Duran Yılmaz, Emre Ağırbaş

Yahyalı Gençlerbirliği: Ali Tarhan, A. Kadir Özkan (Bedri dk.83), Soner Özkan, Samet Özdemir, Sami Seviş (Rafet Şimşek dk.83), Hasan Akkuş, Şahin Demirci, İsa Kara, Hasan Oflaz, Hakan Firaz, Ahmet Aydın

Goller: Emre Ağırbaş (dk.55 ve 67), Hacı Duran Yılmaz (dk.60 ve 64) (Amaratspor), Ferhat Firaz (dk.28 ve 90) (Yahyalı Gençlerbirliği)

Kırmızı Kartlar: Soner Özkan (dk.80) (Yahyalı Gençlerbirliği ) - KAYSERİ