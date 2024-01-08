 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amaratspor, Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Amaratspor, Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri Amaratspor, ligin 12. haftasında oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-2 yenerek liderliğini korudu. Maçın gollerini Emre Ağırbaş ve Hacı Duran Yılmaz kaydederken, Yahyalı Gençlerbirliği'nin gollerini ise Ferhat Firaz attı. Yahyalı Gençlerbirliği'nden Soner Özkan ise kırmızı kart gördü.

Amaratspor, Yahyalı Gençlerbirliği\'ni 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü
08.01.2024 - 15:50,
Abone Ol

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri Amaratspor ligin 12. haftasında oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Aydoğan Mantar, Mehmet Samet Arpacıktaş, Bekir Kalkanlı

Amaratspor: Recep Solak, Ünal Narinç, Resul Yalnız, Yusuf Kaya, Seyhan Gül, Burhan Fikir, Mehmet Ferhat Dost (Mahmut Sami Doğan dk.70), Yasin Dumlu (Ramazan Hasırcı dk.70), Taha Yasin Koç (M. Fatih Selvi dk.65), Hacı Duran Yılmaz, Emre Ağırbaş

Yahyalı Gençlerbirliği: Ali Tarhan, A. Kadir Özkan (Bedri dk.83), Soner Özkan, Samet Özdemir, Sami Seviş (Rafet Şimşek dk.83), Hasan Akkuş, Şahin Demirci, İsa Kara, Hasan Oflaz, Hakan Firaz, Ahmet Aydın

Goller: Emre Ağırbaş (dk.55 ve 67), Hacı Duran Yılmaz (dk.60 ve 64) (Amaratspor), Ferhat Firaz (dk.28 ve 90) (Yahyalı Gençlerbirliği)

Kırmızı Kartlar: Soner Özkan (dk.80) (Yahyalı Gençlerbirliği ) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gençlerbirliği, Kayseri Şeker, Mahmut Sami, Yahyalı, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Amaratspor, Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:23:04. #1.11#
SON DAKİKA: Amaratspor, Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement