Amasya'da düzenlenen Şehzadeler 1. Off-Road Festivali sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Amasya'da düzenlenen Şehzadeler 1. Off-Road Festivali sona erdi

Amasya\'da düzenlenen Şehzadeler 1. Off-Road Festivali sona erdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen Şehzadeler 1. Off-Road Festivali, 57 ilden 100 aracın katılımıyla gerçekleşti. Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinlik, 2 gün boyunca heyecanlı anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Rifat Uzun, festivale yoğun ilgi olduğunu ve her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerini belirtti. Festivalin sonunda ödül töreni düzenlendi.

10.06.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen "Şehzadeler 1. Off-Road Festivali" sona erdi.

Suluova Yedikır mevkisinde ilki düzenlenen festivale, 57 ilden 100 araç katıldı.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı ve 2 gün süren etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu.

Ekstrem etabında sürücüler, en iyi süreyi elde etmek için mücadele etti. Bazı sürücüler, araçlarının çamurlu çukurlarda kalması sonucu zor anlar yaşadı.

Kendisi de off-road aracıyla test sürüşü yapan Belediye Başkanı Rifat Uzun gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale yoğun ilgi olduğunu ve her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerini söyledi.

Büyük heyecanın yaşandığını ifade eden Uzun, "Suluova'da ilk defa off-road yarışları düzenleniyor. Burada emeği geçen arkadaşlarıma, Amasya Şehzadeler Off-Road Kulüp Başkanımıza teşekkür ederiz. Yapmış olduğumuz bu etkinlikle Suluova'ya Türkiye'nin dört bir kenarından bir sürü misafirlerimiz geldi. Yaklaşık 55-60'a yakın ilimizden misafirlerimizi ağırladık." diye konuştu.

Festivalin organizatörlerinden Amasya Şehzadeler Off Road Kulüp Başkanı Fatih Tokmak ise "Ben öncelikle başkanıma bize bu araziyi tahsis ettiği için çok teşekkür ederim, desteklerini esirgemedi. 100 tane yarış aracımız yarışıyor. s1, s2, s3, s4 ve s5 şeklinde 5 klasman var. Yani gurur duyduk, sevindik, çok güzel oldu, ben çok mutlu oldum." diye konuştu.

Festival ödül töreniyle sona erdi. ???????

Kaynak: AA

Rifat Uzun, Şehzadeler, Suluova, Amasya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasya'da düzenlenen Şehzadeler 1. Off-Road Festivali sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:20:08. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da düzenlenen Şehzadeler 1. Off-Road Festivali sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement