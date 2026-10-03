Amasyaspor FK, Karabük İdmanyurdu'nu 83 ve 89'da attığı gollerle 2-1 yendi - Son Dakika
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Amasyaspor FK, Karabük İdmanyurdu'nu 83 ve 89'da attığı gollerle 2-1 yendi

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Amasyaspor FK, Karabük İdmanyurdu\'nu 83 ve 89\'da attığı gollerle 2-1 yendi
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Amasyaspor FK, TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında deplasmanda Karabük İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti. Karabük'ün tek golünü 45+5'te Hasan Türkyılmaz atarken, Amasyaspor 83'te Muhammed Öztürk ve 89'da Hasan Çelik ile kazandı.

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Amasyaspor Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Cenk Uluçınar, Hüseyin Ulaş, Mehmet Akif Doğrusöz

Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Muhammed Semih Kocatürk, İlker Akar, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz, Osman Boz, Taner Yıldız(Mehmet Ali Kılınç dk. 5), Özgür Özden Dağdelen(Mücahit Emre Sivri dk. 87), Halil İbrahim Kaya (Kaan Erdoğan dk. 61), Hasan Türkyılmaz

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Murat Şevik, Ali Erkin, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mücahit Çakır, Muhammet Doğukan Kalkışım(Atalay Gürel dk. 46), Serdar Eylik, Savaş Çakır(Mikail Olgun dk.74), Safa Kınalı (Hasan Çelik dk. 59), Ahmet Emin Aksakal(Yunus Emre Kobya dk. 59), Muhammed Öztürk(Hüseyin Can Şavur dk. 90+2)

Goller: Hasan Türkyılmaz (dk. 45+5) (Karabük İdman Yurdu) Muhammed Öztürk (dk. 83), Hasan Çelik (dk. 89) (Amasyaspor FK)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Kaya, Cihan Aydın, Mücahit Emre Sivri (Karabük İdmanyurdu), Hasan Çelik, Ali Erkin (Amasyaspor FK)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuHasan TürkyılmazMuhammed ÖztürkHasan ÇelikKarabükFutbolSporSon Dakika

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