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Amatör'de hakemler belli oldu - Son Dakika

Amatör'de hakemler belli oldu

13.11.2021 09:25
Amatör'de hakemler belli oldu

Süper Amatör Küme A ve B Grupları yarın oynanacak olan 3. Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Amatör Küme A ve B Grupları yarın oynanacak olan 3. Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonunda oynanan ilk 2.hafta maçları ile geride kaldı. Süper Amatör Küme'de 3.hafta müsabakalarının tamamı yarın oynanacak. Hem A Grubunda hem de B Grubunda oynanacak olan kritik karşılaşmalar ile heyecan tüm hızıyla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Tomarza Belediyespor - Buğdaylıspor - Kemal Hattatioğlu

Özvatan Gençlikspor - Kayseri Şekerspor - Süha Adıyaman

Kayserigücü FK - Esentepespor - Esat Sabuncu

Erciyes Esen Makina - Kocasinan Şimşekspor - Mehmet Ekmekyermez

Kayseri Yavuzspor - Gençlerbirliği - Ramazan Haymana

Amaratspor - Kocasinan Ülküspor - Hüseyin Otyakmaz

Hacılar Erciyesspor - OSB Atletikspor - Ahmet Çıtak

Gültepespor - Talas Anayurtspor - Necati Selçuk Şahin

Erciyes Reşadiye Gençlik - Kayseri Yolspor - Ahmet Ulu

Sanayi Esnafspor - Başakpınar Belediyespor - Rıza Öztürk - KAYSERİ

Amatör'de hakemler belli oldu

Kocasinan, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör'de hakemler belli oldu - Son Dakika Spor


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