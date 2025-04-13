Amatör Maça Köpek Karıştı

- Amatör maçta sahaya köpek girdi

Sahadaki futbol topu ile oynamak isteyen köpek, futbolcu tarafından stat dışına çıkarıldı

BARTIN - Bartın'da oynanan amatör maçta sahaya köpek girdi. Futbol topu ile oynamak isteyen köpeğin stat dışına çıkarılmasının ardından maç devam etti.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Coşkun Yılmaz Stadyumu'nda oynan Kumlucaspor- Cumhuriyetspor maçının 3. dakikasında sahaya köpek girdi. Topla oynamak isteyen köpek, topun bulunduğu bölüme doğru hızla koştu. Kumlucasporlu futbolcu Ertuğrul Caymaz da, hızlı davranarak önce topu kucağına aldı, ardından köpeği tasmasından yakaladı. Kucağında futbol topunu da bırakmayan Ertuğrul, elinde de tasmasından yakaladığı köpeği önce saha dışına ardından da stat dışına çıkardı.

Davetsiz misafir nedeniyle kısa süre duraksayan müsabaka ise futbolcunun geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan maçın uzatma dakikalarında Kumlucasporlu Ali, bir pozisyonda rakibi ile çarpıştı. Acı içinde yere yığılan futbolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yeniden başlayan maç, ev sahibi takım Kumluca 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.