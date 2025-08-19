Amed ve Erzurumspor 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Amed ve Erzurumspor 2-2 Beraber Kaldı

Amed ve Erzurumspor 2-2 Beraber Kaldı
19.08.2025 01:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor ile 2-2 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amed SF ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi, Fernando'nun golüyle öne geçti. Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

Amed SF'nin yeni transferi Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Diyarbakır ekibi, ilk puanını alırken, konuk ekip 4 puana ulaştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Trendyol, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed ve Erzurumspor 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 01:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Amed ve Erzurumspor 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.