Amedspor\'dan Erce Kardeşler ile Ayrılık

SÜPER Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, takım kaptanı Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.