Anadolu Üniversitesi Taekwondo Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Taekwondo Şampiyonası'na Hazır

Anadolu Üniversitesi Taekwondo Şampiyonası\'na Hazır

Anadolu Üniversitesi, Estonya'daki Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda dört sporcu ile Türkiye'yi temsil edecek.

28.03.2025 15:58
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Anadolu Üniversitesi sporcuları, 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve üniversiteyi temsil edecek.

Milli takıma seçilen başarılı sporcular uluslararası arenada mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyor. Şampiyonada Anadolu Üniversitesinden dört sporcu ülkemizi temsil edecek. 18-30 yaş Kadın Ferdi kategorisinde Büşra Özden, 18-30 yaş Pair kategorisinde Buse Yavuz, 18 yaş üstü Freestyle Ferdi kategorisinde Gülsena Karakuyulu ve 18 yaş üstü Mix kategorisinde Ömer Doğukan Öztürk ile Gülsena Karakuyulu mücadele edecek. Anadolu Üniversitesi sporcularının Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atması beklenirken Üniversite sporculara tam destek veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Estonya, Eğitim, Spor, Son Dakika

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