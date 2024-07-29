Ankara'da Türkiye Şampiyonu Olan Şevket Ali Taşçı Memleketinde Karşılandı - Son Dakika
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Ankara'da Türkiye Şampiyonu Olan Şevket Ali Taşçı Memleketinde Karşılandı

Ankara\'da Türkiye Şampiyonu Olan Şevket Ali Taşçı Memleketinde Karşılandı

Ankara'da gerçekleştirilen İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 62 kiloda Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Şevket Ali Taşçı memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde davul zurna eşliğinde karşılandı.

29.07.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Ankara'da gerçekleştirilen İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 62 kiloda Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Şevket Ali Taşçı memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde davul zurna eşliğinde karşılandı.

Ankara Talha Akgül Spor Salonunda 26-28 Temmuz tarihleri arasında 248 kulüpten 918 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 62 kiloda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Şevket Ali Taşçı memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan 13 yaşındaki Şevket Ali Taşçı memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde davul zurna eşliğinde karşılanarak madalyasıyla şehir turu attı. Sarıgöl Belediyespor'un güreşçisi olan genç sporcuyu karşılamaya güreş takımını maddi ve manevi olarak destekleyen iş insanı Halis Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davul zurna eşliğinde takım arkadaşları ve vatandaşlarla karşılıklı oynayan şampiyon sporcu madalyasıyla da şehir turu attı. Türkiye erkekler serbest güreş 62 kilogramda şampiyon olan 13 yaşındaki Şevket Ali Taşçı, Sarıgöl'e Türkiye şampiyonluğu kazandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara'da Türkiye Şampiyonu Olan Şevket Ali Taşçı Memleketinde Karşılandı - Son Dakika

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