Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik oldu - Son Dakika
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Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik oldu

27.05.2022 11:42
Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Çelik getirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Çelik getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlılar, teknik direktör İlker Püren'le yolların ayrılmasının ardından yeni sezon için 42 yaşındaki teknik adam İbrahim Çelik'le anlaştı.

Denizli Belediyespor, Boluspor ve Denizlispor takımlarında yardımcı antrenör olarak çalışan Çelik, Afjet Afyonspor'da ise sportif direktör ve teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çelik, Ankaraspor'un başarısı için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayarak, "Ankaraspor yıllarca Süper Lig'de takip ettiğimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde de gösterdiği başarıyla göğsümüzü kabartan başkentimizin güzide takımlarından birisi. Bizim üstümüze düşen görev ve sorumluluk, bu güzide takımı olması gereken yerlere çıkarmak olacaktır. Ben ve ekibim bunun için cansiparane şekilde çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Çelik'in başarılı olacağına inandığını belirten Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ise "İbrahim Çelik gerek futbolculuğunda gerekse teknik adamlık görevlerinde oldukça hırslı olduğunu bildiğimiz bir kişilik. Ankaraspor'da başarılı olacağına inanıyorum. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizli Belediyespor, İbrahim Çelik, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik oldu - Son Dakika


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