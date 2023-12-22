 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elendi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elendi

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımına deplasmanda 90-69 yenilerek kupaya veda etti.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası\'nda elendi
22.12.2023 - 00:09,
Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımına deplasmanda 90-69 yenildi.

Palais des Sports du Prado'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24 -15 geride geçen Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, devreye de 54-37'lik skorla mağlup durumda girdi.

Maçın üçüncü periyodunda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, son çeyreğe 74-49'luk skorla önde başladı. Karşılaşmayı 90-69 Fransa temsilcisi kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında da Tango Bourges Basket'e 108-51 yenilmişti.

Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, kupaya veda etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Antalya, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elendi - Son Dakika


00:39
Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15
Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44
Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40
Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21
İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı

Son Dakika
00:39 Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15 Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13 Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44 Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21 İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
22:08 Mersin'de kavga eden lise öğrencisi pencereden atlayarak hayatını kaybetti
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 01:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement