Antalya ve ilçelerinde sportif yetenek taramaları uygulanıyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Antalya ve ilçelerinde yürütülüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol gereğince, Antalya ve 19 ilçesinde program kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 10 bin öğrenciye spor taraması uygulanması planlanıyor.

Yetenek taramalarını, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve spor uzmanları ile Milli Eğitim Müdürlüğünden görevli beden eğitimi öğretmenleri görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yetenekli çocukların spor branşlarına yönlendirilmesi hususunda ölçümler yapıldığını belirtti.

İlk etapta 5. sınıfta okuyan öğrencilere genel tarama test ve ölçümleri yapacaklarını bildiren Gürhan, "Sporu tabana yaymak tek bir kurumun yapabileceği bir şey değil. İş birliği gerek. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, iş birliklerimiz var. Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, liseye, üniversiteye bu anlamda iş birliklerini daha da güçlendirmek durumundayız. Yetenek taraması uygulamasıyla öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlanıyor. İnşallah yetenek taraması programıyla yarınların şampiyonlarını en güçlü şekilde yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.