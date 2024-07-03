Antalyasporlu Cimnastikçiler Kıbrıs\'ta Başarıya Ulaştı

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Kıbrıs'ta düzenlenen Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda Antalyasporlu cimnastikçiler, genel tasnif sonuçlarına göre ilk üç içerisinde yer alan toplam 12 derece elde etti.

Bu sene 2. defa düzenlenen Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Turnuvası, 28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin liman kenti Girne'de gerçekleşti. Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen özel bir turnuva olan organizasyona katılan 2010-2018 doğum yılı aralığındaki Antalyasporlu cimnastikçiler, genel tasnif sonuçlarına göre ilk üç içerisinde yer alan toplam 12 derece elde etti. Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada derece elde eden en minik Antalyasporlu olan 2018 doğumlu Elif Asya Ramazanoğlu, Yavru Vatan'dan birincilikle ayrılırken; 2017 doğumlu Elena Nazile Önel ve Meriç Geçgel birincilik alan takım arkadaşları oldular. Yine 2017 doğumlu olan Antalyasporlulardan Daria Sukic ve 2016 doğumlu Sare Gül ise sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular. Kırmızı-beyazlı takımın sporcuları Avelina Levchenko, Lidya Akkız ve Ela Sert ise 2015 klasmanında sırasıyla ilk üç sırayı alarak rakiplerine kürsü şansı tanımadılar. Öte yandan 2013 doğumlu Evangelina Gündüz ve 2012 doğumlu Ayşe Melek Alp birer birincilik kazanarak 2015 ekibinin başarılarını taçlandırdılar. 2011 doğumlu Ceyda Alp'in ve 2010 doğumlu Alisa Akhun'un ise sırasıyla ikinci ve birinci olarak Antalyaspor cimnastik takımının adadaki toplam derece sayısını 12'ye yükselttikleri organizasyondan Antalya temsilcisi 7 adet birincilik, 3 adet ikincilik ve 2 adet üçüncülük kazanarak ayrıldı. - ANTALYA