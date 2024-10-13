Aras Kargo, Sultanlar Ligi\'ne Coşkulu Dönüş

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ARAS Kargo Spor Kulübü (ASK), 13 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'nde ev sahipliği yaptığı ilk maçında Galatasaray Daikin'i ağırladı. İzmir halkı ve Aras Kargo Spor Kulübü taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi.

Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi sezonunun ikinci maçında İzmir halkını Vodafone Sultanlar Ligi ile buluşturdu. Aras Kargo Spor Kulübü, sezonun ikinci maçında evinde Galatasaray Daikin'i ağırladı. Mücadelede sonucunda Galatasaray Daikin 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği maç büyük heyecana sahne oldu. Mücadeleyi İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri ve Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu birlikte izledi.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ'Nİ SEYREDENLERE KEYİF VEREN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ'

Aras Kargo olarak spora her renkte destek verdiklerini belirten Yiğitcan Bozoğlu, "Sporun ve sporcunun hep yanındayız; çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. 13 yıllık aranın ardından İzmir halkı ile Vodafone Sultanlar Ligi'ni buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bu maç bizim için sadece bir maç değil, aynı zamanda büyük bir kutlama ve coşkulu bir açılıştı. Çünkü Vodafone Sultanlar Ligi'nde ev sahibi olduğumuz ilk maçımızı oynadık. Tüm kıymetli spor kulüplerimizi, İzmir'i bir spor şehri yapma misyonuna katkı sundukları için saygıyla selamlıyoruz. İzmir'in coşkulu havasının Vodafone Sultanlar Ligi'ne çok yakıştığını düşünüyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan teknik ekibimize, takım oyuncularımıza, taraftarımız Araslar'a teşekkür ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılarımızı sürdürmek ve Vodafone Sultanlar Ligi'ni seyredenlere keyif veren bir takım olmak istiyoruz" dedi.

'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NDE KIZ ÇOCUKLARIMIZI VOLEYBOL İLE BULUŞTURDUK'

Maçtaki kız çocuklarının heyecanını görmenin mutluluğunu dile getiren Billur Burkutoğlu, "Bildiğiniz gibi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü idi. Kız çocuklarımız, toplumun geleceği ve yarınlarımız için çok değerli. Aras Kargo olarak biz de kız çocuklarının eşit haklara sahip, özgür ve aydınlık bir geleceği olmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Voleybolcu olma hayali kuran kız çocuklarının her daim yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Burkutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçımızın böyle bir zamana denk gelmesini fırsat bilerek 19 yaşından küçük tüm kızlarımızı maçımıza ücretsiz katılmaları için davet ettik. Hediye ettiğimiz 250 biletle kız çocuklarımız aileleriyle birlikte maçımızı izlediler. Ayrıca maç başlangıcında sporcularımıza bir sürprizimiz oldu. Aras Kargo voleybolcularımızın sahaya çağırılma anonsunu, sporcularımızın ailelerindeki kız çocuklarının seslendirmesi ile gerçekleştirdik. Aras Kargo Spor Kulübümüzün, kadınların sporda güçlenmesine destek olma, yetenekli sporculara becerilerini geliştirebilecekleri alanlar yaratma amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

FESTİVAL COŞKUSU YAŞANDI

Maç öncesi gerçekleşen renkli etkinliklerle festival coşkusu yaşandı. İzmir'deki sporseverler, bando takımı ile eğlenceli dakikalar yaşadı. DJ'in güne özel hazırladığı seçki maç saatine kadar izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, özel boyama teknikleri ile gerçekleşen yüz boyama etkinliği renkli anlara sahne oldu. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği manşet maçında ise heyecanlı mücadeleler gerçekleşti.