Arda Güler\'e müjde! 180 dakikada çuval çuval para kazanacak

LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda mücadele eden Real Madrid, yazın da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, hem Şampiyonlar Ligi hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın primini belirledi. Böylece finallere ulaşılıp kazanılması halinde 180 dakikada Arda Güler'in de elde edeceği dev gelir ortaya çıktı.

BAŞKANDAN DEV PRİM KARARI

Öte yandan yoluna üç kulvarda da devam eden Florentino Perez'den dev bir prim kararı geldi. İspanyol basınından MARCA'da yer alan habere göre kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu için ödeyeceği miktar belli oldu.

180 DAKİKADA 1 MİLYON 550 BİN EURO

Buna göre Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa kulüp oyuncu başına 900 bin euro prim ödeyecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi gelirse onun için de 650 bin euro ödenecek. Yani takım, 180 dakikalık iki final maçını kazanırsa toplamda bin 550 euro prim verilecek.

ŞAMPİYONLUK BAŞINA DEV ÖDÜL

Belirlenen prim sistemine göre Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde oyuncu başına 900 bin euro prim ödeyecek. Eğer takım FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanırsa, bu zafer için de 650 bin euro prim verilecek. Böylece eflatun-beyazlılar, iki finali de kazandığı takdirde futbolcular kişi başı toplamda 1 milyon 550 bin euro gelir elde edecek.

ARDA GÜLER DE ALACAK

Real Madrid'in belirlediği prim sisteminden tüm futbolcular faydalanacak. Bu durum, genç yıldız Arda Güler'in de 1 milyon 550 bin euro (yaklaşık 63 milyon TL) kazanması anlamına geliyor.

Henüz Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamayan Arda Güler, sezonun kritik döneminde takımına katkı sağlamayı hedefliyor. Eğer Real Madrid iki finalde de mutlu sona ulaşırsa, Arda Güler için de ekonomik anlamda önemli bir kazanç kapısı açılmış olacak.