Arda Turan: 'Bursaspor Gerçek Bir Takım' - Son Dakika
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Arda Turan: 'Bursaspor Gerçek Bir Takım'

Arda Turan: \'Bursaspor Gerçek Bir Takım\'
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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Bursaspor'un organizasyonunu övdü ve geleceğe inandı.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursaspor ile 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından, "Şampiyonlar Ligi'nde bile böyle atmosfer az görülür. Karşımda gerçek bir futbol takımı gördüm" derken, Bursaspor'un yeniden hak ettiği yerlere döneceğine inandığını söyledi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursaspor ile oynanan ve golsüz sona eren hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'i tebrik ederek başlayan Turan, "Karşımda gerçek bir futbol takımı gördüm. Bir takım oluşturmak, oyun kültürü oluşturmak kolay değil. Savunmadaki baskılarını, enerjilerini, geçiş oyunlarını ve arkadan kurdukları oyun organizasyonunu çok beğendim" dedi.

Bursaspor'un yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Arda Turan, "Bursaspor'un organizasyonu çok dikkat çekici. Şehir, yönetim, teknik ekip ve taraftar aynı hedef etrafında birleşmiş durumda. Bu birliktelik devam ettiği sürece Bursaspor mutlaka hak ettiği yerlere gelecektir. Belki bu sezon olmaz ama önemli olan organizasyonu güçlü tutabilmek" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde bile böyle atmosfer az görülür"

Yeşil-beyazlı taraftarın oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyleyen Turan, "Bir hazırlık maçında 40 bine yakın taraftarın tribünleri doldurması inanılmaz. Daha önce buna Barcelona'da şahit olmuştum. Şampiyonlar Ligi maçlarında bile zaman zaman böyle atmosferler olmuyor. Göztepe, Eskişehir ve Bursaspor gibi kulüpler taraftarlarıyla çok özel camialar" diye konuştu.

Savaş nedeniyle uzun süredir seyircisiz ya da farklı atmosferlerde maç oynayan Shakhtar Donetskli futbolcuların da tribünlerden etkilendiğini belirten Turan, "Futbolda seyircisiz oynamanın ne demek olduğunu en iyi biz biliyoruz. Genç oyuncularımız buradaki atmosfer karşısında şaşırdı. Böyle bir ortamda oynamak gerçekten kolay değil" dedi.

"Bizim için çok faydalı bir hazırlık maçı oldu"

Hazırlık maçını teknik açıdan da değerlendiren Arda Turan, kamp döneminde oyuncularının fiziksel durumlarını görmek istediğini belirterek, "Bugün oyuncularımın oyuna nasıl çözümler ürettiğini ve fiziksel durumlarını görmek istedim. Çok fazla müdahale etmedim. Bizim adımıza son derece faydalı bir hazırlık maçı oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunu da kutlayan Arda Turan, "Kadın voleybol takımımız bizi bir kez daha gururlandırdı. Hepimize ilham oluyorlar. Tüm kalbimle kendilerini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan: 'Bursaspor Gerçek Bir Takım' - Son Dakika

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