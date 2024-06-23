Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu\'na sahip çıktı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü ve A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda alınan 3-0'lık Portekiz mağlubiyeti sonrası milli oyunculara destek açıklaması yaptı.

"İYİ Kİ BİZİM KAPTANIMIZSIN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na destekte bulunan ve oyuncularla gurur duyduğunu söyleyen Turan, "Sizi çok seviyorum. Sizinle, hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Amasız, şartsız, sonuna kadar destekliyorum. Muhteşem durumdasınız. Ve sen Hakan Çalhanoğlu, Türk milli takım formasını tercih ettiği an benim için en büyük performansını verdin. İyi ki bizim kaptanımızsın! Yarı finale davet ederseniz orada olmak isterim" ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA TEŞEKKÜR ETTİ

Hakan Çalhanoğlu da Arda Turan'ın bu destek paylaşımına teşekkür etti. Hakan, paylaşımında "Güzel sözlerin ve desteğin için teşekkürler Arda abi. Tek ihtiyacımız olan da bu, ülkemiz için mücadeleye devam" ifadelerine yer verdi.



