Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı - Son Dakika
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Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı

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A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, EURO 2024'te Portekiz'e karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından milli oyunculara destek açıklaması yaptı. Eleştirileri oklarının hedefindeki kaptan Hakan Çalhanoğlu'na da sahip çıkan Arda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ve sen Hakan Çalhanoğlu, Türk milli takım formasını tercih ettiği an benim için en büyük performansını verdin. İyi ki bizim kaptanımızsın!" ifadelerine yer verdi.

23.06.2024 22:53
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü ve A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda alınan 3-0'lık Portekiz mağlubiyeti sonrası milli oyunculara destek açıklaması yaptı.

"İYİ Kİ BİZİM KAPTANIMIZSIN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na destekte bulunan ve oyuncularla gurur duyduğunu söyleyen Turan, "Sizi çok seviyorum. Sizinle, hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Amasız, şartsız, sonuna kadar destekliyorum. Muhteşem durumdasınız. Ve sen Hakan Çalhanoğlu, Türk milli takım formasını tercih ettiği an benim için en büyük performansını verdin. İyi ki bizim kaptanımızsın! Yarı finale davet ederseniz orada olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, eleştirilerin hedefindeki Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı

HAKAN ÇALHANOĞLU DA TEŞEKKÜR ETTİ

Hakan Çalhanoğlu da Arda Turan'ın bu destek paylaşımına teşekkür etti. Hakan, paylaşımında "Güzel sözlerin ve desteğin için teşekkürler Arda abi. Tek ihtiyacımız olan da bu, ülkemiz için mücadeleye devam" ifadelerine yer verdi.

Arda Turan, eleştirilerin hedefindeki Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı


Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu\'na sahip çıktı

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Son Dakika Spor Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • seyhan sönmez: Gündemde olmak için yapılan paylaşım birde kendini davet ettirmeyide unutmamış Kocakafa.. )) 12 9 Yanıtla
  • Ankara null: komisyoncular milli takimi 14 4 Yanıtla
  • serkan keskin: neyi muhtesem durumdaymis bi anlat arda kardes italya da mi muhtesem ? ama benane 10 6 Yanıtla
  • Murat Çoker: Az birlik olun ölmezsiniz. 5 0 Yanıtla

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