Arda Turan'ın öğrencisi oluyor! Caner Erkin, yeni takımıyla sözleşmeye çok yakın

Teknik Direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1. Lig play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elendi. Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen İstanbul ekibi, transfer çalışmaları kapsamında Caner Erkin ile görüşüyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Devre arasında Fatih Karagümrük'ten ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Caner Erkin'in yeni adresi Eyüpspor olabilir. Sezonun bitmesiyle Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan deneyimli sol bek, Eyüpspor ile ilk görüşmeyi yaptı.

BU SEZON 8 ASİST YAPTI

34 yaşındaki futbolcu bu sezon Karagümrük ve Başakşehir'de toplam, 21 maçta süre aldı. Caner Erkin bu karşılaşmalarda 8 asiste imza attı.