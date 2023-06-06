Arda Turan'ın öğrencisi oluyor! Caner Erkin, yeni takımıyla sözleşmeye çok yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Arda Turan'ın öğrencisi oluyor! Caner Erkin, yeni takımıyla sözleşmeye çok yakın

Arda Turan'ın öğrencisi oluyor! Caner Erkin, yeni takımıyla sözleşmeye çok yakın

06.06.2023 14:11

Play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elenerek Süper Lig umutlarını gelecek sezona bırakan Eyüpspor, Caner Erkin ile görüşüyor. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibi, deneyimli sol beki sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kadrosuna katmanın hazırlığını yapıyor.

Teknik Direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1. Lig play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elendi. Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen İstanbul ekibi, transfer çalışmaları kapsamında Caner Erkin ile görüşüyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Devre arasında Fatih Karagümrük'ten ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Caner Erkin'in yeni adresi Eyüpspor olabilir. Sezonun bitmesiyle Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan deneyimli sol bek, Eyüpspor ile ilk görüşmeyi yaptı.

BU SEZON 8 ASİST YAPTI

34 yaşındaki futbolcu bu sezon Karagümrük ve Başakşehir'de toplam, 21 maçta süre aldı. Caner Erkin bu karşılaşmalarda 8 asiste imza attı.

Arda Turan'ın öğrencisi olacak! Caner Erkin'in yeni takımına imzayı atması an meselesi
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Aynı yaşıtlar Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500

Fatih Karagümrük, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın öğrencisi oluyor! Caner Erkin, yeni takımıyla sözleşmeye çok yakın - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, genç kızı kandırarak cinsel ilişkiye girdi
15:35 Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri'nde ödül aldı ve eleştirilere cevap verdi
15:30 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım: Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
15:26 Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, kandırdığı genç kızla ilişkiye girdi
15:22 Törendeki sözleri tepki çeken Melek Mosso, eleştirilere katledilen kuzeni üzerinden cevap verdi
15:23 Hakan Çalhanoğlu, 4 yıl daha Inter'de! Şampiyonlar Ligi finalinin ardından resmen ilan edilecek
15:16 Hakan Fidan'dan ilk tweet: Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
15:10 Hakan Çalhanoğlu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı! Şampiyonlar Ligi finali sonrası resmen ilan edilecek
14:52 Yüzlerce yıl aradan sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli kent
14:52 Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra soluğu tatilde alan Demet Özdemir, bikinili pozuyla yürek hoplattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2023 15:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Turan'ın öğrencisi oluyor! Caner Erkin, yeni takımıyla sözleşmeye çok yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement