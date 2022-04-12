Arkasspor kupayı istiyor - Son Dakika

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Sivas'taki yarı finalde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek finale kalan Arkasspor, yarın finalde Galatasaray HDI Sigorta'yla kupa şampiyonluğu için karşılaşacak. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'ndaki final mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Galatasaray, yarı finalde Spor Toto'yu 3-2'lik skorla geçerek İzmir temsilcisinin finaldeki rakibi oldu.

Ligde normal sezonu Arkasspor 26 maçta 18 galibiyetle 4'üncü sırada, Galatasaray ise 16 galibiyetle 6'ncı sırada tamamladı. Şampiyonluk hedeflediği Play-Off maratonu öncesi kupayı kazanıp moral tazelemek isteyen mavi-beyazlılarda daha önce bu kupayı 2 kez müzelerine götürmeyi başardıklarını belirten basın Sözcüsü Uğur Özden, "3'üncü kez aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz. Ekibimizin morali ve kupayı İzmir'e getirmeye olan inancı tam" diye konuştu.

- İzmir