Armada Praxis Yalıkavak Kadınlar Süper Kupa Şampiyonu

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HENTBOL Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nü 37-24 mağlup eden Armada Praxis Yalıkavak şampiyon oldu.

Süper Kupa müsabakasında geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak ile lig finalisti Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen Armada Praxis Yalıkavak ilk yarıyı 16-12 önde tamamladı. İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı da 37-24 kazanarak kupaya uzandı.

'2'NCİ KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ'

Süper Kupa karşılaşmasında Spor Toto Spor Kulübü'nü 37-24 yenerek şampiyon olan Armada Praxis Yalıkavak, bu organizasyonda 2'nci kez mutlu sona ulaştı. 2010 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce 2023 yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Armada Praxis Yalıkavak, 2024 yılı Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.