Arsenal, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Arsenal, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti

Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Konuk ekip, ilk yarıda attığı gollerle 3-0 öne geçti. Tottenham ikinci yarıda farkı 1'e indirse de maçı kazanamadı.

28.04.2024 18:22
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Arsenal, Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 35. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip 15. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 27. dakikada Bukayo Saka ve 38. dakikada da Kai Havertz'in golleri ile ilk yarıyı 3-0 üstün tamamlandı. İkinci yarıda baskılarını arttıran ev sahibi takım 64. dakikada Cristian Romero'nun golüyle skoru 3-1 yaptı. Tottenham 87. dakikada da Heung-min Son'un penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca derbiyi Arsenal 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri puanını 80'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 60 puanla 5. sırada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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