Atçılıkta VAR Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Atçılıkta VAR Dönemi Başlıyor

TJK Başkanı Adalı, Türk atçılığında VAR sisteminin uygulanacağını duyurdu, gelir artırmayı hedefliyor.

20.11.2024 13:46
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Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbolda uygulanan VAR sisteminin atçılıkta da yer alacağını söyledi.

TJK TV'ye açıklamada bulunan Adalı, Türk atçılığının gelişmesi adına önemli uygulamalar yaptıklarını dile getirdi.

Sezonun bitmesinin ardından Kocaeli Kartepe Hipodromu'nu yeni tribününe kavuşturmak için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Adalı, VAR uygulamasına ilişkin şu görüşlere yer verdi:

"Yurt dışındaki danışman ve bakanlıklarımızla hem handikaperler hem de mali komiserlerle ilgili ciddi bir çalışma halindeyiz. Futboldan yola çıkarak VAR sistemine değineyim. Kararları standart hale getirmemiz lazım ki yurt dışında Türk atçılığını tanıtalım, yurt dışına açalım, oralardan gelir elde edelim. Bir müddet sonra bu standardı sağlamazsak adam oynamaz. Onun için bugünkü yönetim kurulunda da isimleri belirledik, hızlı bir şekilde yapacağız. Planımızı, programımızı bu VAR sistemine direkt bir yabancı hakem koyarak öyle başlayacağız. Şu anda yurt dışında uygulanan yerler var. Kaliteli bir atçılık yapmak istiyorsak, hedefimiz dünya atçılığında üst taraflarda yer elde etmekse başından planı, programı yapıp o şekilde başlamak istiyoruz. Yurt dışından izleyenlere güven verecek bir ortam olması lazım. İstanbul'da bir VAR merkezi yapacağız. Buradaki ekip mali komiserlerle diyalog halinde olacak. Bir protesto çekildiği zaman görüş bildirecek ya da bir karar vermeden önce 'şu kısmı bir seyredin' şeklinde uyaracak. Yarışseverin hakkını korumuş hale geleceğiz. Kamera sistemleri haricinde sabit noktalara konacak kameralar var. Onların yatırımı ve hesabı yapılıyor. İnşallah görev süremiz sonunda bitirmiş oluruz."

Toplam yarış ikramiyesini 2025 yılında yüzde 82,5'luk artışla 7,3 milyar liraya çıkaracaklarını anlatan Adalı, at sahipleri primlerinin de 5 puan artışla yüzde 20'ye yükseltileceğini ifade etti.

Atçıların gelirlerini artırmayı, giderlerini ise azaltmayı amaçladıklarını anlatan Adalı, sponsorsuz yarış kalmayacağını vurguladı.

Reklam ve pazarlama konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Adalı, Türkiye'deki at yarışlarının yurt dışına açılmasının ardından sektöre giren yeni sanal bayilerle yarış gelirlerinin, gelecek dönemlerde hedefledikleri seviyeye ulaşacağının müjdesini verdi.

Kaynak: AA

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