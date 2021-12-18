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Atila Gerin: "Tek düşüncemiz kazanmak, başta düşüncemiz yok" - Son Dakika

Atila Gerin: "Tek düşüncemiz kazanmak, başta düşüncemiz yok"

18.12.2021 14:33
Atila Gerin: "Tek düşüncemiz kazanmak, başta düşüncemiz yok"

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Serik Belediyespor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Tek düşüncemiz kazanmak, başta düşüncemiz yok" dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Serik Belediyespor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Tek düşüncemiz kazanmak, başta düşüncemiz yok" dedi.

Yarın deplasmanda Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Turgutluspor'da, teknik direktör Atila Gerin, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Gerin, puan sıralamasında üst sıralara çıkmak için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu anlatan Atila Gerin, "Galip gelmek için de Serik Belediyespor'un çok çok üstünde mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun da farkındayız, bilincindeyiz. Başından sonuna kadar her şeyimizi ortaya koyup bu maçı kazanmak için her türlü her şeyi yapacağız. Her türlü riske de gireceğiz, çünkü buradan alınacak 3 puanın bizi çok iyi yerlere getireceğini biliyoruz. 4 haftadan beri de mükemmel bir çıkışımız var. Bizim amacımız oynadığımız oyunu devam ettirip Serik Belediyespor maçını iyi bir şekilde bitirebilmek, tek düşüncemiz bu. Ligin devre arası öncesinde kalan 2 maçımız var, ama bizi sevindiren olay artık her şey bizim elimizde. Çünkü bu maçta alacağımız bir galibiyet, iyi bir netice, bizi iyi yerlere getirecektir." diye konuştu.

Kahramanmaraş maçıyla birlikte ligin ilk yarısını çok iyi bitireceklerine yürekten inandığını ifade eden Gerin, "Bizim için önce önemli olan Serik Belediyespor maçı. Bu maçın bizim için ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Onun için kazanmaktan başka düşüncemiz yok, ama futbol bu, her şey oluyor. Ama tek düşüncemiz burada 3 puan, başka hiçbir şey düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Atila Gerin: Tek düşüncemiz kazanmak, başta düşüncemiz yok
Atila Gerin: Tek düşüncemiz kazanmak, başta düşüncemiz yok

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atila Gerin: 'Tek düşüncemiz kazanmak, başta düşüncemiz yok' - Son Dakika Spor


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