Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, futbola başladığı Club Nacional'a geri döndü - Son Dakika
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Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, futbola başladığı Club Nacional'a geri döndü

26.07.2022 23:25
Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, futbola başladığı Club Nacional'a geri döndü

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Luis Suarez, futbola başladığı Club Nacional'a geri döndü. 16 yıl sonra Uruguay ekibine geri dönen deneyimli forvet, transferi sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev takımların formasını giyen dünyaca ünlü golcü Luis Suarez, futbola başladığı kulübe geri döndü.

16 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Luis Suarez, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 2006 yılında ayrıldığı Nacional kulübüne geri döndüğünü açıkladı. 35 yaşındaki Uruguaylı yıldız, 16 yıl önce Nacional'den Groningen'e 800 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

35 YAŞINDAKİ GOLCÜNÜN KARNESİ

Luis Suarez, kulüp takımları düzeyinde kariyerinde 695 maça çıkarken 436 gol ve 238 asistlik performans ortaya koydu.

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Atletico Madrid, Luis Suarez, Nacional, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, futbola başladığı Club Nacional'a geri döndü - Son Dakika
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