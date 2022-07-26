Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, futbola başladığı Club Nacional'a geri döndü

Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev takımların formasını giyen dünyaca ünlü golcü Luis Suarez, futbola başladığı kulübe geri döndü.
Luis Suarez, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 2006 yılında ayrıldığı Nacional kulübüne geri döndüğünü açıkladı. 35 yaşındaki Uruguaylı yıldız, 16 yıl önce Nacional'den Groningen'e 800 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Luis Suarez, kulüp takımları düzeyinde kariyerinde 695 maça çıkarken 436 gol ve 238 asistlik performans ortaya koydu.
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