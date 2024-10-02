Atletico Madrid'e Ceza Geldi - Son Dakika
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Atletico Madrid'e Ceza Geldi

Atletico Madrid, Madrid derbisindeki olaylar nedeniyle 3 maç kısmi tribün kapatma ve 45 bin avro ceza aldı.

02.10.2024 22:46
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İspanya Futbol Federasyonu Rekabet Komitesi, LaLiga'da geçen hafta oynanan olaylı Madrid derbisine ev sahipliği yapan Atletico Madrid'e üç maç kısmi tribün kapatma cezası ve 45 bin avro para cezası verdi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında 29 Eylül Pazar günü oynanan ve 1-1 sona eren Atletico Madrid- Real Madrid maçının 64. dakikasında ev sahibi taraftarların bulunduğu tribünlerden Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'a atılan yabancı maddelerden dolayı hakem kararıyla oyunun yaklaşık 20 dakika durdurulmasına neden olan olaylarla ilgili Rekabet Kurulu kararını açıkladı.

Kurul, olayların çıktığı kale arkasındaki 5 bin koltuğu kapsayacak şekilde Atletico Madrid kulübüne üç maç kısmi tribün kapatma ve 45 bin avro para cezası verildiğini duyurdu.

Atletico Madrid kulübü de, sahaya yabancı madde atanların kimlik tespitinin video görüntüleriyle yapılması için emniyet güçleriyle iş birliğinde çalışmalar yürüttüğünü, kimlikleri belli olanların "stadyuma girmesini sürekli yasaklanacağını" bildirdi.

İspanya 1 ve 2. futbol ligi takımlarının bağlı olduğu LaLiga kurumu da aralarında "Courtois öl" ifadesinin de yer aldığı Atletico tribünlerinden gelen nefret içerikli 13 tezahürat hakkında suç duyurusunda bulundu.

İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria ise Sporda Şiddete Karşı Mücadele Kurulundan, derbi maçında çıkan olaylarla ilgili "güçlü ve şiddetli bir ceza talebinde bulunduklarını" söyledi.

Kaynak: AA

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