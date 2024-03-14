Atletico Madrid, Inter'i penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Atletico Madrid, Inter'i penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi

Atletico Madrid, Inter\'i penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid, Inter'i penaltılar sonucunda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. İlk maçta 1-0 mağlup olan Atletico Madrid, rövanşta Inter'e 2-1 üstünlük sağladı ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Atletico Madrid, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

14.03.2024 02:02
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçta 1-0 mağlup olan Atletico Madrid rövanşta Inter'e 2-1 üstünlük sağlayınca mücadele uzatmalara gitti. Bu bölümde de eşitlik bozulmayınca penaltılar sonucunda İspanyol ekibi, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid, Inter'i konuk etti. 33. dakikada İtalyan ekibi Dimarco ile 1-0 öne geçerken, İspanyol temsilcisi 35. dakikada Griezmann ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. 87. dakikada Depay'ın golüyle Atletico Madrid 2-1 öne geçerken, 90 dakikada başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Madrid ekibi, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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