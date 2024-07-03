Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak - Son Dakika
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Spor

Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak

Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası Denizli\'de yapılacak

Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Şampiyonaya 220 sporcunun katılması bekleniyor.

03.07.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası 06-07 Temmuz 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Albayrak Spor Kompleksinde yapılacak şampiyonaya 220 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası bu hafta sonu Denizli'de yapılacak. Albayrak mevkiinde yer alan Büyükşehir Belediye Spor Toto Spor Kompleksi Olimpik Atletizm Sahası'nda gerçekleşecek yarışmalarda farklı mesafelerde koşular ve atma yarışmaları yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediye ve Türkiye Atletizm Federasyonunun organizasyonunda yapılacak yarışmalar için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelecek 220 sporcunun katılacağı yarışmalar sıcak hava dolayısıyla Cumartesi ve Pazar günü sabah ve akşam üzeri seanslarıyla yapılacak. Yarışmaları tüm sporseverler tribünde yerini alarak ücretsiz izleyebilecek.

İlman, Denizli'ye gelecek atletlere başarılar diledi

Atletizmde Türkiye'nin pilot illeri arasında yer alan Denizli'de yeni bir organizasyon için daha geri sayım başladı. Masterlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, hafta sonu yarışmalar için Denizli'ye gelecek tüm atletlere başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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