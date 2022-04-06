Atletizm Milli Takım Bolu'da güç depoluyor - Son Dakika
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Atletizm Milli Takım Bolu'da güç depoluyor

06.04.2022 11:05
Atletizm Milli Takım Bolu'da güç depoluyor

Atletizm Milli Takım, kampa girdiği Bolu'da bu yıl yapılacak yarışmalara günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Atletizm Milli Takım, kampa girdiği Bolu'da bu yıl yapılacak yarışmalara günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde kamp yapan milli sporcular Ahmet Alkanoğlu, Ömer Alkanoğlu, Ramazan Özdemir ve Esma Aydemir, tesisinin yanında bulunan atletizm pistinde antrenörler Bekir Karayel ve Mehmet Kiper gözetiminde günde çift antrenman yapıyor. Milliler, Bolu kamp ay sonuna kadar sürecek.

Antrenör Bekir Karayel, AA muhabirine, Bolu'da antrenmana elverişli dönemin mevsimsel olarak başladığını belirterek, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Bakanlığın ve federasyonun imkanlarıyla bir aylık kamp yapacaklarını aktaran Karayel, "Bu sene, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları gibi yarışmalar var. Sporcularımız bunlara hazırlanıyor. Umarım buradaki kamp imkanlarıyla en iyi antrenman verimini elde ederler ve yarışmalarda güzel bir sonuç alırlar." diye konuştu.

Karayel, milli atlet Ramazan Özdemir'in çok başarılı olduğunu dile getirerek, "Ramazan Özdemir ile hedefimiz Akdeniz Oyunları'nda madalya alabilmek. Kendisi geçen senelere göre bu sene maratonda derecesini daha da geliştirdi. Akdeniz Oyunları'nda performansını sürdürürse hedefimiz madalya almak. Umarım o hedefimize ulaşırız. Sonuçta bu yarış, ne olur ne biter göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Mersin'de düzenlenecek 10 bin metre Türkiye şampiyonasına gideceklerini aktaran Karayel, "Daha sonrasında yarışmaları, kulüpler şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları ile devam ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

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