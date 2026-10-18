Avrupa'daki dört Türk takımının maçları TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşmaları, canlı yayınlarla TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı 20 Ekim Salı günü konuk edecek ve mücadele saat 19.45'te başlayacak. Devler Ligi'nde Galatasaray ise Fransız temsilcisi Lille'e konuk olacak. Stade Pierre-Mauroy'daki müsabaka 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor, İskoçya takımı Hearts ile 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ise aynı gün İngiltere ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programı şöyle:

20 Ekim Salı

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag TRT 1/ TRT Radyo 1

21 Ekim Çarşamba

19.45 Lille - Galatasaray TRT 1/ TRT Radyo 1

22 Ekim Perşembe

19.45 Trabzonspor - Hearts TRT 1/ TRT Radyo 1

22.00 Beşiktaş - Crystal Palace TRT 1/ TRT Radyo 1