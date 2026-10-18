Avrupa'daki dört Türk takımının maçları TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak - Son Dakika
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Avrupa'daki dört Türk takımının maçları TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak

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Dört Türk takımının Avrupa maçları TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe 20 Ekim'de Slavia Prag'ı ağırlayacak, Galatasaray 21 Ekim'de Lille'e konuk olacak; Trabzonspor 22 Ekim'de Hearts ile karşılaşacak, Beşiktaş aynı gün Crystal Palace'ı konuk edecek.

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşmaları, canlı yayınlarla TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı 20 Ekim Salı günü konuk edecek ve mücadele saat 19.45'te başlayacak. Devler Ligi'nde Galatasaray ise Fransız temsilcisi Lille'e konuk olacak. Stade Pierre-Mauroy'daki müsabaka 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor, İskoçya takımı Hearts ile 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ise aynı gün İngiltere ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programı şöyle:

20 Ekim Salı

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag TRT 1/ TRT Radyo 1

21 Ekim Çarşamba

19.45 Lille - Galatasaray TRT 1/ TRT Radyo 1

22 Ekim Perşembe

19.45 Trabzonspor - Hearts TRT 1/ TRT Radyo 1

22.00 Beşiktaş - Crystal Palace TRT 1/ TRT Radyo 1

Kaynak: İHA
Slavia PragTrabzonsporGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşHeartsLilleRadyoSporTrtSon Dakika

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