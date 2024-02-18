Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. kez şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit'e Balıkesir'de tören düzenlendi - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. kez şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit'e Balıkesir'de tören düzenlendi

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 7. kez şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit\'e Balıkesir\'de tören düzenlendi

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. kez şampiyon olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'e, başarısını kutlamak adına memleketi Balıkesir'de tören düzenlendi. Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılama töreninde Yasemin Adar Yiğit seyircileri selamladı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından çiçek takdim edildi.

18.02.2024 19:10  Güncelleme: 19:14
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. kez şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'e, başarısını kutlamak adına memleketi Balıkesir'de tören düzenlendi.

Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol ile Çayırova Belediyesi karşılaşması öncesinde gerçekleşen karşılama töreninde milli sporcu Yasemin Adar Yiğit seyircileri selamladı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Yasemin Adar Yiğit'e, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çiçek takdim etti. Başkan Yücel Yılmaz, Yasemin Adar Yiğit için, "Balıkesir'in ve Türkiye'nin gururu, şampiyonların şampiyonu Yasemin Adar" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. kez şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit'e Balıkesir'de tören düzenlendi - Son Dakika
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