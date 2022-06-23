Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 1-2 Temmuz'da koşulacak - Son Dakika
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Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 1-2 Temmuz'da koşulacak

23.06.2022 13:19
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 1-2 Temmuz'da koşulacak

Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu, 1-2 Temmuz'da koşulacak.

Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu, 1-2 Temmuz'da koşulacak.

Yapılan açıklamaya göre, Middle Earth Travel organizasyonuyla gerçekleştirilecek yarışlar, 64, 45, 25, 12 kilometre ve 1000 metre VK olmak üzere 5 etapta düzenlenecek.

Özel kategori olan VK yarışı, Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyor. 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler, Hisarcık Kapı'da 2 bin 350 rakımdan koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 360 metre irtifada bitişe ulaşacak.

Atletler, yarış takvimine ilk defa dahil edilen 45 kilometrelik etapta, Develi ilçesindeki Gereme Antik Kenti'nden start alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'i özellikle spor turizminde bir yıldız yapma hedefine her geçen gün daha fazla yaklaştıklarını vurguladı.

Dağda yapılabilecek futbol, bisiklet, motosiklet, atletizm gibi branşlardaki kamplar ve uluslararası müsabakaların Erciyes'i dört mevsim canlı tuttuğuna dikkati çeken Cıngı, şunları kaydetti:

"Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu da 2016 yılından beri düzenli yaptığımız ve kalitesini ispat etmiş bir Erciyes markası konumuna ulaştı. Çok sayıda ülkeden gelen atletler hem Erciyes'te yarış yapıyor hem de marka değerimizi global sahaya taşıyor. Temmuz ayından itibaren profesyonel futbol ile bisiklet takımları da Erciyes'e gelip yüksek irtifa kampı yapacak ve müsabakalara katılacaklar. Önümüzdeki yıllar, Erciyes'in dünya markası olarak tüm spor branşlarından profesyonellerin rağbet ettiği bir merkez olduğuna şahitlik edecek."

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 1-2 Temmuz'da koşulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 1-2 Temmuz'da koşulacak - Son Dakika
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