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Avrupa şampiyonu milli curlingciler, başarılarını taçlandırmak istiyor - Son Dakika

Avrupa şampiyonu milli curlingciler, başarılarını taçlandırmak istiyor

14.12.2021 11:43
Avrupa şampiyonu milli curlingciler, başarılarını taçlandırmak istiyor

Norveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası B Kategorisi'nde şampiyon olarak A kategorisine yükselen A Milli Erkek Curling Takımı, hem bu branşta Türkiye'ye bir ilki yaşatmanın gururunu yaşıyor hem de Dünya Erkekler Curling Şampiyonası müsabakalarına katılarak başarısını taçlandırmak istiyor.

Norveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası B Kategorisi'nde şampiyon olarak A kategorisine yükselen A Milli Erkek Curling Takımı, hem bu branşta Türkiye'ye bir ilki yaşatmanın gururunu yaşıyor hem de Dünya Erkekler Curling Şampiyonası müsabakalarına katılarak başarısını taçlandırmak istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in Lillehammer kentinde 19-27 Kasım'da 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda çıktığı 9 maçın 8'ini kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

2022'de yoluna A klasmanında devam edecek milli curlingciler, 17-22 Ocak'ta Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek Dünya Erkekler Curling Şampiyonası elemelerine katılarak ilk ikiye girmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli sporcular, 8 ülkenin katılacağı elemelerde başarılı olup Amerika'da yapılacak Dünya Curling Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Erkek Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çelik, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır Avrupa Curling Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Zorlu maçlara çıktıklarını belirten Çelik, "Avrupa şampiyonası uzun zamandır beklediğimiz şampiyonaydı. Kendi grubumuzda 7 takımla, sonrasında yarı final ve final olmak üzere 9 maça çıktık. Bu maçların 8'ini kazandık ve şampiyon olduk." dedi.

Milliler curlingde ilki başardı

Çelik, organizasyonda Avrupa'nın en iyi ülkeleriyle karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu başarı Türkiye'nin curling geçmişinde bir ilkti. Avrupa'nın çok çok iyi diyebileceğimiz ülkeleriyle karşılaştık. Galip gelmemiz ne kadar kaliteli ve gelecek vadeden takım olduğumuzu ortaya koydu." diye konuştu.

Şampiyonluğu kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu anlatan Çelik, bu sonuçla Dünya Erkekler Curling Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazandıklarını aktardı.

Çelik, şöyle konuştu:

"İlk defa Avrupa'daki klasmanda şampiyonluk kazandık ve bayrağımızı göndere çektik. Bu bizim için gerçekten büyük gurur oldu. Başarılı süreç oldu ve gerçekten hayal ettiğimiz sonuçları aldık. Bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak kelimelerle ifade edilemez. Her şey harikaydı ve çalışmalarımızın karşılığını aldık. Şampiyon olunca bu defa Dünya Şampiyonası'nın da önü açılmış oldu."

Milliler, Finlandiya'ya Dünya Şampiyonası'na katılma hedefiyle gidecek

Elemeler için hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Ocak ayında Finlandiya'da yapılacak olan eleme maçlarına hazırlanıyoruz. Bizimle toplam 8 ülke yarışacak ve gerçekten çok kaliteli ülkeler var. Onlara karşı üstünlük sağlayıp ilk ikiye girmeye çalışacağız ki Dünya Şampiyonası vizesi alabilelim. Bunun için ciddi hazırlanıyoruz. İnşallah bir ay sonra orada başarılı olmaya çalışacağız."

Çelik, gelecek sene A klasmanında yarışacaklarını anımsatarak, "Biz 10 yıllık bir takım olduğumuz için ona gidemiyorduk ve şimdi şampiyon olarak o klasmana gitme şansı yakaladık. Bir dahaki sene Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında yer alacağız ve onlarla yarışacağız. Dünya Şampiyonası elemelerine başarılı olan 8 ülke gelecek ve ilk ikiye giren takımlar Amerika'nın Las Vegas kentindeki Dünya Curling Erkekler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak." ifadelerini kullandı.

Milli curling sporcusu Oğuzhan Karakurt ise şampiyon olmanın kendilerini gururlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonluğu yaklaşık iki yıllık çalışmanın emeği. Turnuvada çok iyi bir derece yaptık, ülkemizi gururlandırdık. Avrupa'da şampiyon olduğumuz için ocak ayındaki elemelere katılacağız. Orada derece alırsak ülkemizi en iyi ülkeler arasında temsil edeceğiz. Biz Avrupa Curling Şampiyonası finalinde Rusya ile maç yaptık ve çok çekişmeli geçen maçı kazandık. Rusya iyi rakip ve onları yendiysek güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum."

Togo Cumhuriyeti, Curling, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu milli curlingciler, başarılarını taçlandırmak istiyor - Son Dakika Spor


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