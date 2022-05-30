Avşa'da temiz bir Marmara için koştular - Son Dakika
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Avşa'da temiz bir Marmara için koştular

30.05.2022 15:50

- Avşa'da temiz bir Marmara için koştular Balıkesir Avşa Yarı Maratonu'nda 300'den fazla yerli ve yabancı sporcu 'Temiz Denize Doğru Koşuyoruz' sloganıyla Marmara Denizi'ne koşarak sıfır atık konusuna dikkat çekti.

- Avşa'da temiz bir Marmara için koştular

BALIKESİR - Balıkesir Avşa Yarı Maratonu'nda 300'den fazla yerli ve yabancı sporcu 'Temiz Denize Doğru Koşuyoruz' sloganıyla Marmara Denizi'ne koşarak sıfır atık konusuna dikkat çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Sedoxy Sports Events iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Avşa Yarı Maratonu "Temiz Denize Doğru Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi. Sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmayı, Marmara Denizi'nin korunmasını hedefleyen maratona 300'den fazla yerli ve yabancı sporcu katıldı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, vatandaşlara açık olarak düzenlenen Avşa Yarı Maratonu'nda Temiz bir Marmara için farkındalık oluşturulması da amaçlandı. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, belediye olarak sporun hayatı pozitif olarak değiştirme gücü olduğuna inandıklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla maratonu geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. "Temiz Denize Doğru Koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığına dikkat çeken Akduman, "Başkanımız Yücel Yılmaz'ın liderliğinde Balıkesir, çevre hassasiyeti yüksek, dinamik bir şehir haline geliyor. Farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olan bu etkinlikte, temiz denize doğru koşan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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