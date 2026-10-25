Awaziem'in 43. dakika golü Konyaspor'u Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçirdi

Awaziem'in 43. dakika golü Konyaspor'u Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekibin golünü 43. dakikada Awaziem atarken Gençlerbirliği'nde Diabate ve Fıratcan Üzüm sarı kart gördü.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Dompe, Muleka
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı, Goutas (Dk. 30 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Thalisson, Diabate, Tongya, Salih Uçan, Luis, Koita (Dk. 38 Oğulcan Ülgün), Mendes
Sarı kartlar: Dk. 35 Diabate, Dk. 45+2 Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği)
Gol: Dk. 43 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.
39. dakikada Luis'in kullandığı sert vuruşta ceza sahası içinde Ensar, topu kafayla Mendez'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.
40. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda dönen topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğirbayat gole izin vermedi.
43. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz Türüç, topu ceza sahası içine indirdi. Awaziem'in kontrol ederek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?